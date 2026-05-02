EuroLeague: MVP των Game 2 ο Καμπάτσο

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των Game 2 των play-off της EuroLeague απέσπασε ο γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης Φακούντο Καμπάτσο, με τον Αργεντίνο να «οδηγεί» την ομάδα του στη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75), κάνοντας το 2-0 στη σειρά για τη «Βασίλισσα».

Στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο «Φάκου» ήταν πληθωρικός, σκοράροντας 23 πόντους, μοιράζοντας έξι ασίστ ενώ κατέβασε και τρία ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Στο σύστημα αξιολόγησης έγραψε 30, αποσπώντας το βραβείο του πολυτιμότερου όλων των παιχνιδιών.