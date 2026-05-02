· Ρεάλ Μαδρίτης

EuroLeague: MVP των Game 2 ο Καμπάτσο

Πολυτιμότερος των Game 2 των play-off της EuroLeague αναδείχθηκε ο Φακούντο Καμπάτσο.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των Game 2 των play-off της EuroLeague απέσπασε ο γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης Φακούντο Καμπάτσο, με τον Αργεντίνο να «οδηγεί» την ομάδα του στη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75), κάνοντας το 2-0 στη σειρά για τη «Βασίλισσα».

Στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο «Φάκου» ήταν πληθωρικός, σκοράροντας 23 πόντους, μοιράζοντας έξι ασίστ ενώ κατέβασε και τρία ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Στο σύστημα αξιολόγησης έγραψε 30, αποσπώντας το βραβείο του πολυτιμότερου όλων των παιχνιδιών.

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας