ΠΑΟΚ: «Στα ραντάρ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Ντεσπόντοφ»

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Βούλγαρο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με Μέσα από τη Βουλγαρία.

ΠΑΟΚ: «Στα ραντάρ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Ντεσπόντοφ»
Μεταγραφικά σενάρια από τη Βουλγαρία συνδέουν το όνομα του Κίριλ Ντεσπόντοφ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tema Sport, η ομάδα της πρωτεύουσας ετοιμάζεται για έντονη δραστηριότητα στη μεταγραφική περίοδο, καθώς θέλει να ενισχυθεί ενόψει και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που εξετάζει η ΤΣΣΚΑ βρίσκεται και ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή στους οπαδούς της ομάδας, κυρίως λόγω της προηγούμενης θητείας του στη Λουντογκόρετς.

Ο Ντεσπόντοφ ταλαιπωρήθηκε τη φετινή σεζόν από αρκετούς τραυματισμούς, ενώ το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027.

