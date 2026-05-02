ΠΑΟΚ: «Στα ραντάρ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Ντεσπόντοφ»
Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Βούλγαρο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με Μέσα από τη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tema Sport, η ομάδα της πρωτεύουσας ετοιμάζεται για έντονη δραστηριότητα στη μεταγραφική περίοδο, καθώς θέλει να ενισχυθεί ενόψει και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.
Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που εξετάζει η ΤΣΣΚΑ βρίσκεται και ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή στους οπαδούς της ομάδας, κυρίως λόγω της προηγούμενης θητείας του στη Λουντογκόρετς.
Ο Ντεσπόντοφ ταλαιπωρήθηκε τη φετινή σεζόν από αρκετούς τραυματισμούς, ενώ το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027.