Ψηλά στη λίστα της Νιουκάστλ ο Μαυροπάνος

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος ενόψει καλοκαιριού, καθώς οι πρόσφατες εμφανίσεις του έχουν τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από την Αγγλία δίνουν έμφαση στο μέλλον του, επισημαίνοντας πως εκτός από τους Γερμανούς, ενδιαφέρον έχει δείξει και η Νιουκάστλ. Το ενδεχόμενο υποβιβασμού της Γουέστ Χαμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης σε χαμηλότερη τιμή, κάτι που κάνει τον παίκτη ακόμα πιο ελκυστικό στόχο.

Σύμφωνα με το Sportsboom, οι «καρακάξες» σχεδιάζουν ανανέωση στο ρόστερ τους το καλοκαίρι και έχουν ξεχωρίσει τον Μαυροπάνο ως βασική επιλογή, ανεξαρτήτως της παραμονής του Έντι Χόου στον πάγκο. Μάλιστα, θεωρείται πιο οικονομική λύση σε σχέση με άλλες επιλογές, όπως ο Μουρίγιο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αν και υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Ντόρτμουντ, η τιμή που φέρεται να ζητά η Γουέστ Χαμ, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί εμπόδιο για τη γερμανική ομάδα. Αντίθετα, η Νιουκάστλ δείχνει διατεθειμένη να καλύψει το ποσό και να κινηθεί άμεσα με το άνοιγμα της μεταγραφικής περιόδου, βλέποντας στον Έλληνα διεθνή μια αξιόπιστη και συμφέρουσα επιλογή για την ενίσχυση της άμυνάς της.