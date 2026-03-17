Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Απίθανο τρολάρισμα από τη μασκότ των Τούρκων με... αδιάβροχο

Οnsports Team

«Με βροχή ή λιακάδα είμαστε έτοιμοι» έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της μασκότ της Φενέρμπαχτσε λίγο πριν το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Το ματς δεν είχε γίνει λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των προβλημάτων που προκάλεσε στο ΣΕΦ επειδή έσταζε η οροφή.

Με τον επίσημο λογαριασμό της μασκότ των Τούρκων να τρολάρει τους Πειραιώτες, με ανάρτηση που εμφανίστηκε με... αδιάβροχο, σχολιάζοντας: «Με βροχή ή λιακάδα. Είμαστε ακόμα έτοιμοι».

Δείτε το post: