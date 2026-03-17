Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»
Οnsports Team 17 Μαρτίου 2026, 23:46
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είχε 17-1 βολές υπέρ του στο 27', 22-7 στο σύνολο και κάποια σφυρίγματα που έκαναν μέχρι και τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ να σχολιάσει στα social media.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 104-87 της Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της EuroLeague και ουσιαστικά κλείδωσε μια θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Για μια ακόμα φορά, ωστόσο, στα social media γίνεται χαμός για τις διαιτητικές αποφάσεις σε παιχνίδι των Πειραιωτών. Είναι χαρακτηριστικό πως η τουρκική ομάδα εκτέλεσε μια βολή στο πρώτο ημίχρονο έναντι 11 των γηπεδούχων (10-0 ήταν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό), ενώ στο 27ο λεπτό οι βολές ήταν 17-1 και στο τέλος του αγώνα 22-7.

Μάλιστα, μία από τις αποφάσεις των διαιτητών έκανε έξαλλο τον Τζάρον Μπλοσομγκέιμ.

Ο παίκτης της Μονακό, που προφανώς παρακολουθούσε την αναμέτρηση στο ΣΕΦ, σχολίασε το επιθετικό φάουλ που έδωσαν οι διαιτητές 6 λεπτά πριν το τέλος του ματς με το σκορ στο 81-75 κατά του Τάκερ, τονίζοντας: «Απαίσιο σφύριγμα».

Για να εξηγήσει μάλιστα στη συνέχεια πως η επαφή γίνεται από τα πλάγια οπότε δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ.

Δείτε τις φωτογραφίες με το post του Μπλόσομγκεϊμ: 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved