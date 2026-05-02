Ολυμπιακός: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενεργοποιεί την οψιόν για τον Λάιντνερ

Ο Ντόρον Λάιντνερ ολοκληρώνει την παρουσία του στον Ολυμπιακό, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Ντόρον Λάιντνερ και θα τον αποκτήσει μόνιμα από τον Ολυμπιακός το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα του Τελ Αβίβ, καταγράφοντας 18 συμμετοχές και δύο ασίστ σε πάνω από 1.100 λεπτά συμμετοχής. Η παρουσία του κρίθηκε θετική από τους ανθρώπους της Χάποελ, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αγορά του.

Η συμφωνημένη οψιόν, σύμφωνα με το Transfermarkt, φτάνει περίπου τις 700.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει το ποσό που είχε δαπανήσει ο Ολυμπιακός, κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι Πειραιώτες έκριναν την εξέλιξη ως ικανοποιητική.

Ο Λάιντνερ είχε περιορισμένη παρουσία στον Ολυμπιακό, με μόλις 11 συμμετοχές συνολικά, κυρίως στη δεύτερη ομάδα, ενώ στη διάρκεια της θητείας του αντιμετώπισε και σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστού) τη σεζόν 2023-24, ενώ μετρά και τρεις δανεισμούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογο.

