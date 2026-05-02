Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των play-offs της Super League (3/5, 19:00).

Περίπου ένα 24ωρο πριν την αναμέτρηση, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τους παίκτες που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Σε αυτή δεν βρίσκονται, λόγω του κανονισμού με το όριο των μη κοινοτικών παικτών οι Μπρούνο και Κλέιτον, ακριβώς όπως είχε συμβεί και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι