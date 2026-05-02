ΑΕΚ: «Έδεσε» τον Τοριάνι μέχρι το 2028

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για το μέλλον στο χάντμπολ ανδρών, ανανεώνοντας τη συνεργασία της με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι έως το 2028.

ΑΕΚ: «Έδεσε» τον Τοριάνι μέχρι το 2028
Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για το μέλλον στο τμήμα χάντμπολ ανδρών, προχωρώντας σε ακόμη μία ανανέωση συμβολαίου.

Μετά τον Ματέους Ντε Σόουζα Αλμπουκουέρκε, η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία και με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι, ο οποίος θα παραμείνει στο ρόστερ για τα επόμενα δύο χρόνια, έως και το 2028.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εντάχθηκε στην ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, και έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του. Συγκεκριμένα, μετρά 39 γκολ σε μόλις εννέα συμμετοχές στην Handball Premier, έχοντας μέσο όρο 4,33 τέρματα ανά αγώνα.

Όσον αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ΑΕΚ βρίσκεται στους τελικούς της Handball Premier απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας κάνει ήδη το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς επικράτησε με 33-32 στο πρώτο παιχνίδι, πραγματοποιώντας ανατροπή.

18:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενεργοποιεί την οψιόν για τον Λάιντνερ

17:36 SUPER LEAGUE

«Τρέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια: 12.000 φίλοι της ΑΕΚ στην ανοιχτή προπόνηση

17:30 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: «Έδεσε» τον Τοριάνι μέχρι το 2028

17:15 SUPER LEAGUE

LIVE Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet

16:59 EUROLEAGUE

EuroLeague: Στην κορυφή του TOP-10 το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις

16:45 SUPER LEAGUE

LIVE Παναιτωλικός - Κηφισιά

16:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά στη λίστα της Νιουκάστλ ο Μαυροπάνος

16:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Ανανεώνει μέχρι το 2030 ο ΜακΤόμινεϊ

15:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα στη Ρεάλ: Χάνει τον Καρβαχάλ για τις επόμενες εβδομάδες

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα ραντάρ της Μίλαν ο Λουκάκου

15:16 EUROLEAGUE

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του»

15:11 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP των Game 2 ο Καμπάτσο

