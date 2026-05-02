ΑΕΚ: «Έδεσε» τον Τοριάνι μέχρι το 2028

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για το μέλλον στο τμήμα χάντμπολ ανδρών, προχωρώντας σε ακόμη μία ανανέωση συμβολαίου.

Μετά τον Ματέους Ντε Σόουζα Αλμπουκουέρκε, η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία και με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι, ο οποίος θα παραμείνει στο ρόστερ για τα επόμενα δύο χρόνια, έως και το 2028.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εντάχθηκε στην ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, και έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του. Συγκεκριμένα, μετρά 39 γκολ σε μόλις εννέα συμμετοχές στην Handball Premier, έχοντας μέσο όρο 4,33 τέρματα ανά αγώνα.

Όσον αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ΑΕΚ βρίσκεται στους τελικούς της Handball Premier απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας κάνει ήδη το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς επικράτησε με 33-32 στο πρώτο παιχνίδι, πραγματοποιώντας ανατροπή.