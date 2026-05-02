«Τρέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια: 12.000 φίλοι της ΑΕΚ στην ανοιχτή προπόνηση

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena από τους φίλους της ΑΕΚ.

Περισσότεροι από 12.000 φίλαθλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο γήπεδο της ομάδας τους, για να παρακολουθήσουν την ανοιχτή προπόνηση των «κιτρινόμαυρων».

Σκοπός τους ήταν να τονώσουν την ψυχολογία των παικτών του Νίκολιτς, ενόψει του ντέρμπι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Το οποίο αν η ΑΕΚ νικήσει, τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στο όνειρο της κατάκτησης του τίτλου.

Τα συνθήματα και η αποθέωση των παικτών, δεν σταμάτησαν. Κυρίως είχαν να κάνουν με τη «δίψα» για την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίκτες από την πλευρά τους, χειροκρότησαν τον κόσμο για να τον ευχαριστήσουν.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της Ένωσης στα play offs.