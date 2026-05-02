Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει στην αποστολή ο Ραφίνια

Το παρών θα δώσει ξανά μετά από 5 εβδομάδες ο Ραφίνια, με τον Χάνσι Φλικ να συμπεριλαμβάνει τον Βραζιλιάνο στην αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Οσασούνα (2/5, 22:00).

Ο Ραφίνια ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, κρατώντας τον μακριά από τα γήπεδα για 36 ημέρες, με τον 29χρονο να χάνει συνολικά έξι παιχνίδια στο διάστημα που ήταν εκτός.

Τη φετινή σεζόν μετράει 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσει, με απολογισμό 19 γκολ και οκτώ ασίστ.