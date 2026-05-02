· Μπαρτσελόνα

Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, με τον Ραφίνια να είναι ξανά διαθέσιμος μετά από πέντε εβδομάδες αποχής και να βρίσκεται στην αποστολή του Φλικ για το παιχνίδι κόντρα στην Οσασούνα.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παρών θα δώσει ξανά μετά από 5 εβδομάδες ο Ραφίνια, με τον Χάνσι Φλικ να συμπεριλαμβάνει τον Βραζιλιάνο στην αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Οσασούνα (2/5, 22:00).

Ο Ραφίνια ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, κρατώντας τον μακριά από τα γήπεδα για 36 ημέρες, με τον 29χρονο να χάνει συνολικά έξι παιχνίδια στο διάστημα που ήταν εκτός.

Τη φετινή σεζόν μετράει 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσει, με απολογισμό 19 γκολ και οκτώ ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:34 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Τα highlights του αγώνα

20:31 SUPER LEAGUE

Έξαλλοι στην ΑΕΛ με τη διαιτησία: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»

20:22 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet 1-1: Η ισοφάριση από τον Καρέλη

20:17 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet: Έτσι άνοιξε το σκορ ο Τούπτα

20:01 ONSPORTS

ΝΠΣ Βόλος: Ανακοινώθηκε η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

19:45 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1: Τα highlights του αγώνα

19:41 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1: Με πέναλτι στο 98' οι Σερραίοι έσωσαν το βαθμό και βύθισαν τους «βυσσινί»

19:21 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος

18:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει στην αποστολή ο Ραφίνια

18:54 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1: Άνοιξε το σκορ με πέναλτι ο Πόμπο!

18:30 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί – Επίτευγμα να βρεθούμε στην τετράδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας