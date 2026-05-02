Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1: Με πέναλτι στο 98' οι Σερραίοι έσωσαν το βαθμό και βύθισαν τους «βυσσινί»

Τη νίκη στα χέρια της κρατούσε η ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να έχουν την ευκαιρία για νίκη μετά από τρείς μήνες, ωστόσο είδε τον Πανσερραϊκό να της «κλέβει» την μπουκιά από το στόμα στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων. Το τελικό 1-1 διαμορφώθηκε με πέναλτι και άφησε τους Θεσσαλούς με την πικρία της χαμένης ευκαιρίας και τους Σερραίους με έναν πολύτιμο βαθμό στην οικονομία της παραμονής.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανήκε στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σαφή διάθεση να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Οι προσπάθειες των Ναόρ και Ατανάσοφ στα πρώτα λεπτά δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο 8ο λεπτό ο Βενετικίδης χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να εξουδετερώσει το σουτ του Ριέρα μέσα από την περιοχή. Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει, με την κεφαλιά του Ίβαν στο 17’ να περνά οριακά άουτ, όμως στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην ανασταλτική τους λειτουργία. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απειλήσει με δύο σουτ του Δοϊρανλή στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως ο Ηλιάδης και ο Βενετικίδης κράτησαν το μηδέν.

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ισορροπημένη μέχρι το τελευταίο τέταρτο. Ο Τούπτα προειδοποίησε νωρίς με ατομική ενέργεια, ενώ ο Βενετικίδης χρειάστηκε να επέμβει ξανά σε κεφαλιά του Τεϊσέιρα στο 58ο λεπτό. Η λύτρωση για τους «βυσσινί» ήρθε τελικά στο 76’. Μετά από συρτή σέντρα του Πέρες, ο Σαγάλ άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει και ο Τούπτα, αφού κοντρόλαρε υποδειγματικά, εκτέλεσε τον Τιναλίνι με δυνατό σουτ για το 0-1.

Με την πλάτη στον τοίχο, ο Πανσερραϊκός ρίσκαρε τα πάντα στα τελευταία λεπτά, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες με τους Ντε Μάρκο και Μασκανάκη. Τελικώς, η φάση που έκρινε το αποτέλεσμα σημειώθηκε στο 95ο λεπτό. Μετά από κεφαλιά του Σίστο, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ηλιάδη, με τον διαιτητή Φωτιά να δείχνει την άσπρη βούλα. Παρά την εξέταση της φάσης στο VAR, η απόφαση δεν άλλαξε και ο Νίκος Καρέλης ανέλαβε την ευθύνη. Ο έμπειρος επιθετικός ευστόχησε από τα έντεκα βήματα στο 98’, χαρίζοντας στον Πανσερραϊκό τον βαθμό και αφήνοντας την ΑΕΛ, βυθισμένη στην τελευταία θέση.

Οι ενδεκάδες:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (52′ Ντε Μάρκο), Κάλινιν, Φέλτες, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον (64′ Παπαγεωργίου), Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σουρλής (46′ Σαγάλ), Τούπτα, Πασάς