ΝΠΣ Βόλος: Ανακοινώθηκε η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Ο ΝΠΣ Βόλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό και ο Κωνσταντίνος Μπράτσος έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας.

Ο ΝΠΣ Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν υπολογίζονται οι Σόρια, Κάργας, Φορτούνα, Τασιούρας και Μακνί, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου:

Σιαμπάνης, Μορέιρα, Παπαθανασίου, Μύγας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου και Ουρτάδο.

