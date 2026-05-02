Η απόφαση της Euroleague για Γιαννακόπουλο επέφερε πλήρη… ικανοποίηση, εντός και εκτός των τειχών

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι το break του Παναθηναϊκού, την Τρίτη το βράδυ στη Βαλένθια, ενόχλησε πολύ κόσμο. Και δυστυχώς ενόχλησε πολύ κόσμο εντός Ελλάδας. Περισσότερο πειράχτηκαν κάποιοι εντός… συνόρων από το αποτέλεσμα, παρά στη Βαλένθια. Αλλά αν δεν είσαι τελείως άσχετος και τελείως αδαής μάλλον αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Αλλά παράλληλα είναι και θλιβερό.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού στον πρώτο αγώνα της σειράς με τη Βαλένθια, η κυριαρχική του εμφάνιση και η αποφασιστικότητα του ταρακούνησαν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάποιοι θεωρούσαν και είχαν βολευτεί με αυτό πως ο Παναθηναϊκός ήταν πλέον κοιμώμενος… γίγαντας. Και πριν από μερικές ημέρες διαπίστωσαν πως κοιμώμενος δεν είναι και γίγαντας παραμένει.

Και για τον λόγο αυτό οι ιθύνοντες φρόντισαν στο Game 2 να του κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Οι διαιτητικοί υπάλληλοι της διοργάνωσης προσγειώθηκαν στην ισπανική πόλη με ξεκάθαρο στόχο. Να του κόψουν τα… φτερά και τον βήχα. Έλα όμως που ήταν και εκεί ο Παναθηναϊκός μάσησε. Τι κι αν δεν εκτέλεσε βολή στο δεύτερο ημίχρονο; Τι κι αν η Βαλένθια δε συμπλήρωσε ομαδικά φάουλ στην τρίτη περίοδο; Τι κι αν δεν συμπλήρωσε ομαδικά ούτε στην τέταρτη, αλλά ούτε και στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε και πάλι τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη του. Ότι έχει μια ομάδα που δεν κερδίζει μόνο τους αντιπάλους του, αλλά κερδίζει και τους διαιτητές.

Και αυτό οι Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ και Χορντόβ το κατάλαβαν καλά.

Ένα ακόμα σημείο που έχει πειράξει πολύ κόσμο σε Ελλάδα και Ισπανία είναι το γεγονός της παρουσίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο πλευρό της ομάδας. Από τη στιγμή που το αφεντικό των “πράσινων” πήρε την απόφαση να μη χάνει παιχνίδι και να είναι συνέχω δίπλα στον πάγκο, το “τριφύλλι” πήρε τα πάνω του, το “τριφύλλι” ξεκίνησε μια απίστευτη αντεπίθεση και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από το τσεκάρει το εισιτήριό του για το Final-4. Και αυτό δεν αρέσει σε κανέναν.

Οπότε τι πιο απλό; Όλοι εκείνοι και όλες εκείνες οι ομάδες που όλα τα χρόνια πιέζουν πρόσωπα και… καταστάσεις για να βγάλουν από τη μέση τον Γιαννακόπουλο το έκαναν ξανά. Βγήκαν και πάλι μπροστά για να τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος επειδή ζήτησε να δίνονται τα φάουλ που γίνονται στην ομάδα του. Γελάει ο κόσμος. Η Euroleague και οι… αυλικοί της, το παρεάκι της, εντός και εκτός Ελλάδας, εκτέθηκε ξανά.

Και μην ξεχνάτε… «Οι παραβιάσεις των απαγορευμένων περιοχών θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Euroleague», αναφέρει η ίδια η Euroleague! Και η τιμωρία δεν ήταν 1 ή 2 αγωνιστικών. Ήταν μια τιμωρία που μοιάζει σαν να είχε… ζητηθεί. Σαν κάποιος ή... κάποιοι να την είχαν… παραγγείλει.

Ο Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε εν μία νυκτί με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών, κάτι που δεν προβλέπεται από πουθενά, για να μη δώσει το παρών στο Final-4 που θα γίνει στο γήπεδο το οποίο εκείνος έφτιαξε. Από την τσέπη του. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι παρακαλάνε για να συνεχίζουν να τα.. παίρνουν από τους δημόσιους προϋπολογισμούς και να τους τα πληρώνει ο απλός κόσμος.

Η Euroleague εκτέθηκε ξανά γιατί είναι ξεκάθαρο, πλέον σε όλους, ότι είναι όμηρος συγκεκριμένων ανθρώπων. Ο Γιαννακόπουλος, είπε ο Αθλητικός Δικαστής πως τιμωρήθηκε γιατί οι αντιδράσεις του προκάλεσαν βία.

Τη στιγμή που προπονητές ανεβαίνουν στα κάγκελα και βρίζουν με τον πλέον χυδαίο τρόπο γυναικόπαιδα, τη στιγμή που παίκτες μιλάνε ξεκάθαρα για χρηματισμούς διαιτητών, τη στιγμή που προπονητές τσακώνονται με την εξέδρα σε όλη την Ευρώπη και περνάνε στο… απυρόβλητο, δεν προκαλούν βία; Δεν προκαλούν το κοινό αίσθημα;

Αλλά η κάψα ορισμένων σε Ελλάδα και Ισπανία, είναι να τιμωρήσουν τον Γιαννακόπουλο.

Δυστυχώς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και δυστυχώς για τις περισσότερες από τις ομάδες που συμμετέχουν (όχι για όλες, ξέρουν αυτές) η Euroleague δείχνει και πάλι να μη μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είτε γιατί δε μπορεί, είτε γιατί κάποιοι δεν της το επιτρέπουν.

Όποιος και αν είναι ο λόγος, το θέμα είναι ότι όλοι εκείνοι που ευαγγελίζονται ότι θέλουν το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, υπό τον μανδύα των καλών και φρόνιμων παιδιών, εκτέθηκαν ξανά. Και οι μάσκες έπεσαν ξανά.

ΥΓ1: Η Βαλένθια έκανε το λάθος. Το λάθος που είχε κάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές στο παρελθόν. Προκάλεσε τον Παναθηναϊκό και τον συσπείρωσε. Βγήκε ο Μαρτίνεθ και έπιασε στο στόμα του τον Αταμάν. Βγήκε ο Μαρτίνεθ και έπιασε στο στόμα του τον Γιαννακόπουλο. Κάποιος Μοντέρο βγήκε και είπε ότι μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό 7,8 και 9 φορές σε μια σεζόν. Το αποτέλεσμα το είδατε… Και το έχετε ξαναδεί στο παρελθόν.

ΥΓ2: Το ίδιο λάθος έκανε και η Euroleague. Με την απόφαση της να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλου για το… τίποτα και να του στερήσει το δικαίωμα να βρεθεί στο Final-4 το μόνο που κατάφερε είναι να συσπειρώσει κόσμο, ομάδα και διοίκηση. Και τα αποτελέσματα της τιμωρίας θα τα δουν όλοι προσεχώς.

ΥΓ3: Πολύ κρίμα η κορυφαία, κατά τα άλλα, ευρωπαϊκής διασυλλογική διοργάνωση να σέρνεται από τη μύτη από ανθρώπους που ενδιαφέρονται μόνο για δικά τους καπρίτσια και… συμπλέγματα που δε μπορούν να τους αφήσουν ήσυχους.

ΥΓ4: Όπως ακριβώς έπεσε και... έφαγε τα μούτρα του ο γραφικός παίκτης της Βαλένθια που προσπάθησε να πάρει στο κυνήγι τον Κέντρικ Ναν, έτσι θα πέσουν και έτσι θα φάνε και πάλι τα μούτρα τους όλοι εκείνοι που κυνηγούν τον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο.