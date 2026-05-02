Εθνική Πόλο γυναικών: Ήττα με 12-8 από την Ολλανδία και τελικός με Αυστραλία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία και πλέον στρέφει την προσοχή του στην αυριανή (3/5, 21:15) κρίσιμη αναμέτρηση με την Αυστραλία, η οποία θα κρίνει τη δεύτερη θέση του Β’ ομίλου.

Σε περίπτωση νίκης, η ελληνική ομάδα θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην τετράδα του τουρνουά και ταυτόχρονα το εισιτήριο για την τελική φάση στο Σίδνεϊ. Σε αντίθετο αποτέλεσμα, η Εθνική θα περιοριστεί στις θέσεις 5-8, αναζητώντας μία από τις δύο τελευταίες διαθέσιμες προκρίσεις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε δύσκολα για την ελληνική ομάδα, η οποία βρέθηκε να χάνει με 3-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Παρά την προσωρινή αντεπίθεση και την ισοφάριση σε 3-3 με τέρματα των Σιούτη και Σάντα, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, έχοντας σε εξαιρετική ημέρα την τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, η οποία σταμάτησε στις 12 αποκρούσεις, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της. Οι «οράνιε» ξέφυγαν με 7-4 στο ημίχρονο και εκτόξευσαν τη διαφορά στο 11-5 στο τέλος της τρίτης περιόδου, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την αποβολή του Χάρη Παυλίδη στην τρίτη περίοδο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο λόγω διαμαρτυρίας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα να καθοδηγήσει την ομάδα στο κρίσιμο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Αυστραλία. Στο αγωνιστικό σκέλος, η Σάντα ήταν η πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα με 3 γκολ, ενώ για τις νικήτριες ξεχώρισε η Μουλχάουτσεν που σημείωσε επίσης 3 τέρματα.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Εθνική): 1-3, 3-4, 1-4, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Κουρέτα, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ευάγγελος Δουδέσης): Ααρτς, Φαν Ντερ Βάιντεν, Φαν ντε Κράατς 1, Κόινινγκ 1, Μπόσφελντ, Μπ. Ρόγκε, Σέβενιχ, Γιάουστρα 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 3, Τεν Μπρουκ 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Ντε Φρις, Χόρτερ 1.