Ο… Γολγοθάς που ανέβηκε ο Ματίας Λεσόρ μέχρι την επιστροφή

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο μεγάλος άτυχος των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Γάλλος σέντερ τη στιγμή που ήταν ο κορυφαίος της Euroleague και έκανε σεζόν MVP, τραυματίστηκε σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024. Από τότε πέρασαν 15 μήνες μέχρι να επιστρέψει στο γήπεδο και να κάνει ξανά αυτό που αγαπά, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η σελίδα OffTheRecourt μέσω ενός συγκλονιστικού video, παρουσιάζει όλη αυτή την πορεία. Το ψυχολογικό σκέλος της υπόθεσης, η στήριξη της οικογένειας και των ανθρώπων του, οι στιγμές που θεώρησε πως δεν θα επιστρέψει ποτέ.

Στο video εμφανίζεται και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος τόνισε πως του έλεγαν οι πάντες στο «τριφύλλι»: «Όλοι ξέρουμε ποιος είσαι και τι είσαι ικανός να κάνεις. Άσε όλο τον θόρυβο έξω από την πόρτα».

Δείτε το εκπληκτικό video: