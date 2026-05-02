Η παρακάμερα της Euroleague για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Από τα καλύτερα όλων των εποχών;»

Η διοργάνωση διαφημίζει τη ματσάρα στο Game 2 της Ισπανίας με θριαμβευτές τους «πράσινους», τονίζοντας πως οι πάντες θα θυμούνται που το είδαν σε 20 χρόνια. 

Τη δική της οπτική του μεγάλου αγώνα που βρήκε θριαμβευτή τον Παναθηναϊκό AKTOR, προβάλει η Euroleague. Με το video παρακάμερας της αναμέτρησης στο Game 2 της Βαλένθια. Με το σουτ του Χέιζ-Ντέιβις που… ξέρανε τους γηπεδούχους.

«Ξεχάστε το Game 5, το Game 2 του Βαλένθια – Παναθηναϊκός ήταν MUST watch television. Ένα από εκείνα τα ματς που σε 20 χρόνια θα θυμάσαι ακριβώς που το είχες δει. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών;», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει το video.

Απολαύστε την ανάρτηση της Euroleague:

https://www.instagram.com/reel/DX2CvbythOt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
