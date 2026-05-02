Παυλίδης: «Σημασία σε αυτή τη φάση έχει η νίκη, όχι η απόδοση»

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup στο Ρότερνταμ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Ιταλίας με 15-11 στην πρεμιέρα του Β’ ομίλου, κάνοντας το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ.

Σε δηλώσεις του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, στάθηκε στην ουσία που είχε το αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα που έδειξε η ομάδα του στο εναρκτήριο παιχνίδι με την Ιταλία.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας μας αλλά είναι κάτι φυσιολογικό, είναι λίγες μέρες που έχουμε κάνει προπόνηση. Η ομάδα έχει αλλαγές από το ευρωπαϊκό στην Μαδέιρα, στην παρούσα φάση μας ενδιαφέρει να έχουμε τα αποτελέσματα να προκριθούμε. Η απόδοσή μας περνάει σε δεύτερη μοίρα. Σε κάθε παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Με την Ολλανδία πρέπει να προσέξουμε στην άμυνα και το ρυθμό. Μαζί με τις ΗΠΑ είναι ένα σκαλί πιο πάνω»

Επόμενος αντίπαλος για την ελληνικής ομάδα είναι η οικοδέσποινα Ολλανδία η οποία χθες νίκησε 14-8 την Αυστραλία.