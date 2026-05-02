Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος 4-2: Νίκη παραμονής για τους Αρκάδες

Ο Αστέρας AKTOR φώναξε «παρών» στην μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, μετά την επιβλητική νίκη 4-2 επί του Ατρομήτου.

Ο Αστέρας AKTOR επικράτησε εύκολα του Ατρομήτου 4-2 στην Τρίπολη, για την 6η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες πήραν νωρίς το προβάδισμα. Ο Μουτουσαμί δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα από πάσα του τερματοφύλακα, ο Κέτου έκλεψε και σκόραρε μέσα από την περιοχή για το 1-0 (10’).

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση. Ο Μπάκου τροφοδότησε τον Τσιγγάρα, ο οποίος βγήκε τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο στο 22’.

Μετά από χέρι του Τσιλούλη, ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι, την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο Μπαρτόλο. Ο Γκουγκεσασβίλι βρήκε την μπάλα, όμως δεν κατάφερε να την συγκρατήσει και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0 στο 34ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι ήταν σε εξαιρετική φόρμα. Ο Μακέντα σούταρε, ο Γεωργιανός τερματοφύλακας δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Άλχο από κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-0 (39’).

Ο Αλμύρας με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο έκανε το 4-0, μετά από σέντρα του Σίλα (47’). Ο Τζοβάρας λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγώνα, μείωσε σε 4-1 με κεφαλιά, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ουκάκι (83’).

Ο Τσούμπερ επιχείρησε ένα μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα στην κάτω αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου για το 4-2 στο 86ο της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Γκονζάλες, Άλχο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κέτου, Μακέντα

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μπάκου

