Έξαλλοι στην ΑΕΛ με τη διαιτησία: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Η ΠΑΕ της Λάρισας με ανακοίνωσή της τα βάζει με τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, τονίζοντας πως «πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:
«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.
Ουδείς αισχύνεται;
Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.
Συγχαρητήρια!
Αποστολή εξετελέσθη».