Έξαλλοι στην ΑΕΛ με τη διαιτησία: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα.

Ουδείς αισχύνεται;

Είναι προφανές ότι πληρώνουμε οικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος, με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη super league.

Συγχαρητήρια!

Αποστολή εξετελέσθη».