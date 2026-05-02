Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ

Η Κηφισιά με τη νίκη της στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, πήρε σημαντική νίκη για την 6η αγωνιστική των Play Out. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Λέτο είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και αισθάνεται πιο άνετα για τη συνέχεια.

Ο Asteras Aktor που επικράτησε του βαθμολογικά αδιάφορου Ατρόμητου, «έπιασε» τον Πανσερραϊκό στην προτελευταία θέση. Αφήνοντας την ΑΕΛ ουραγό μετά το 1-1 στην έδρα των Σερραίων.

Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει κομβικό ματς ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Asteras Aktor, το οποίο μπορεί να κρίνει πολλά στη «μάχη» της σωτηρίας.

PLAY OUT – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1

Asteras Aktor – Ατρόμητος 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 40

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 34

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 31

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28

13. ASTERAS AKTOR 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 25

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 9/5

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

17:00 ΑΕΛ – Asteras Aktor

19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός