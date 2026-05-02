Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ
Μετά και την 6η αγωνιστική της διαδικασίας, η ομάδα των βορείων προαστίων μοιάζει να διώχνει το άγχος της παραμονής, τη στιγμή που οι «βυσσινί» είναι σε δύσκολη θέση – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η Κηφισιά με τη νίκη της στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, πήρε σημαντική νίκη για την 6η αγωνιστική των Play Out. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Λέτο είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και αισθάνεται πιο άνετα για τη συνέχεια.
Ο Asteras Aktor που επικράτησε του βαθμολογικά αδιάφορου Ατρόμητου, «έπιασε» τον Πανσερραϊκό στην προτελευταία θέση. Αφήνοντας την ΑΕΛ ουραγό μετά το 1-1 στην έδρα των Σερραίων.
Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει κομβικό ματς ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Asteras Aktor, το οποίο μπορεί να κρίνει πολλά στη «μάχη» της σωτηρίας.
PLAY OUT – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1
Asteras Aktor – Ατρόμητος 4-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 40
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 34
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 31
12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28
13. ASTERAS AKTOR 28
14. ΑΕΛ NOVIBET 25
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Σάββατο 9/5
16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ – Asteras Aktor
19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός