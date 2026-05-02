· Α.Ε. Λάρισας · Αστέρας Τρίπολης · Ατρόμητος · Κηφισιά · Παναιτωλικός · Πανσερραϊκός

Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ

Μετά και την 6η αγωνιστική της διαδικασίας, η ομάδα των βορείων προαστίων μοιάζει να διώχνει το άγχος της παραμονής, τη στιγμή που οι «βυσσινί» είναι σε δύσκολη θέση – Αποτελέσματα και βαθμολογία. 

Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κηφισιά με τη νίκη της στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, πήρε σημαντική νίκη για την 6η αγωνιστική των Play Out. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Λέτο είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και αισθάνεται πιο άνετα για τη συνέχεια.

Ο Asteras Aktor που επικράτησε του βαθμολογικά αδιάφορου Ατρόμητου, «έπιασε» τον Πανσερραϊκό στην προτελευταία θέση. Αφήνοντας την ΑΕΛ ουραγό μετά το 1-1 στην έδρα των Σερραίων.

Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει κομβικό ματς ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Asteras Aktor, το οποίο μπορεί να κρίνει πολλά στη «μάχη» της σωτηρίας.

PLAY OUT – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1

Asteras Aktor – Ατρόμητος 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 40

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 34

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 31

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28

13. ASTERAS AKTOR 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 25

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 9/5

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

17:00 ΑΕΛ – Asteras Aktor

19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός

COMMENTS
LATEST NEWS
23:00 ΣΠΟΡ

Παυλίδης: «Σημασία σε αυτή τη φάση έχει η νίκη, όχι η απόδοση»

22:32 SUPER LEAGUE

Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ

22:18 EUROLEAGUE

Η παρακάμερα της Euroleague για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Από τα καλύτερα όλων των εποχών;»

22:12 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2: Τα highlights του αγώνα

21:45 EUROLEAGUE

Ο… Γολγοθάς που ανέβηκε ο Ματίας Λεσόρ μέχρι την επιστροφή

21:39 ΣΠΟΡ

Εθνική Πόλο γυναικών: Ήττα με 12-8 από την Ολλανδία και τελικός με Αυστραλία

21:30 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος 4-2: Νίκη παραμονής για τους Αρκάδες

21:30 SUPER LEAGUE

Κοντούρης: «Φυσιολογική η πίεση, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί το πρωτάθλημα»

21:09 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Όλα τα παιδιά είναι έτοιμα, πραγματικά καθοριστική στιγμή»

21:06 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League, αλλά το πρωτάθλημα»

21:03 OPINION

Η απόφαση της Euroleague για Γιαννακόπουλο επέφερε πλήρη… ικανοποίηση, εντός και εκτός των τειχών

20:34 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Τα highlights του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας