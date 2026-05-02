Μπούτσκος: «Να εμφανιστούμε με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο,ώστε να κάνουμε βήμα πρόκρισης»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στο «Παλατάκι» για τον πρώτο προημιτελικό των play-offs της GBL (3/5, 16:00).

Σε δηλώσεις του, ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Παντελής Μπούτσκος έκανε το δικό του σχόλιο για τις αναμετρήσεις κόντρα στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου:

«Ξεκινάμε μια νέα, πολύ απαιτητική φάση της σεζόν, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως το Περιστέρι. Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς».