La Liga: Έτοιμη για φιέστα στο «Μπερναμπέου» η Μπαρτσελόνα!

Τα σπουδαία στις 10 Μαΐου για την Μπαρτσελόνα. Ημερομηνία στην οποία είναι πολύ πιθανό να κάνει φιέστα τίτλου. Στον τόπο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Καταλανοί επικράτησαν 2-1 στην έδρα της Οσασούνα, με τα τρία τέρματα να σημειώνονται στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Έτσι οι «μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στο +14 από τη «βασίλισσα», με τη Ρεάλ να έχει ματς λιγότερο. Οι Μαδριλένοι έχουν ματς λιγότερο και πρέπει να νικήσουν την Εσπανιόλ εκτός έδρας, για να μην… υποκλιθούν στην πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα σε μία εβδομάδα. Ακόμη κι αν επικρατήσει όμως, οι Καταλανοί με 1 βαθμό στη Μαδρίτη θα κατακτήσουν τον τίτλο!

La Liga – 34η Αγωνιστική

Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1

(43΄ Σαμού Κόστα)

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1

(38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)

Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

(74' Λούκε, 82' Κούμπο)

Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4

(8' Μπλάνκο, 68' Τενάλια - 46' Ναβάρο, 74' Σανσέτ, 83',87' Νίκο Γουίλιαμς

Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2

(88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)

Θέλτα-Ελτσε 3/5

Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5

Μπέτις-Οβιέδο 3/5

Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5

Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπαρτσελόνα 88 -34αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 74

Βιγιαρεάλ 68 -34αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -34αγ.

Μπέτις 50

Θέλτα 44

Χετάφε 44

Αθλέτικ Μπιλμπάο 44 -34αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 43

Οσασούνα 42 -34αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 39

Βαλένθια 39 -34αγ.

Εσπανιόλ 39

Έλτσε 38

Μαγιόρκα 38 -34αγ.

Τζιρόνα 38 -34αγ.

Αλαβές 36 -34αγ.

Σεβίλλη 34

Λεβάντε 33 -34αγ.

Οβιέδο 28