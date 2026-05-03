Formula 1: Pole position για τον Αντονέλι στο Μαϊάμι

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την pole position στο κυριακάτικο (3/5, 23:00) grand prix του Μαϊάμι, με το οποίο επιστρέφει στη δράση η Formula 1. Μετά από ένα διάλειμμα πέντε εβδομάδων, λόγω της ματαίωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Ο οδηγός της Mercedes σημείωσε -σε τρίτο διαδοχικό GR μετά τήν Κίνα και την Ιαπωνία- τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.

Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε επίδοση 1:27.798 στον πρώτο γρήγορο γύρο του στο Q3 και δεν βελτίωσε το χρόνο του στη συνέχεια, με τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι 166 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari και ο Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος σημείωσε νωρίτερα τη νίκη στον αγώνα σπριντ, έχοντας εκκινήσει από την pole position, με τη βρετανική ομάδα να πανηγυρίζει το «1-2».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1) έπιασαν φωτιά τα φρένα του Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος σταμάτησε την Audi του στην πίστα και το προσωπικό του σιρκουί έσβησε τη φωτιά, πριν απομακρυνθεί το μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του Q2.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών:

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:27.798

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:27.964

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:28.143

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:28.183

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:28.197

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:28.319

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:28.500

8. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 1:28.762

9. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:28.789

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:28.810