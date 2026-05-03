· Ομόνοια Λευκωσίας

Κύπρος: Η Ομόνοια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημά της

Η ομάδα της Λευκωσίας πανηγύρισε τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου στο νησί, μετά το 3-0 επί του Άρη Λεμεσού. 

Κύπρος: Η Ομόνοια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημά της
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ομόνοια επέστρεψε στον θρόνο του κυπριακού ποδοσφαίρου, πανηγυρίζοντας το 22ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της μετά από μία πενταετή αναμονή. Η ομάδα της Λευκωσίας επικράτησε με 3-0 του Άρη Λεμεσού στο ΓΣΠ εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τον τίτλο και την έξοδο στους προκριματικούς του Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι πράσινοι θα αρχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο, έχοντας μπροστά τους... τριπλή ευκαιρία για να εξασφαλίσουν παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Europa ή Conference League οι άλλες δύο).

Α' όμιλος

Ομόνοια-Αρης 3-0

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 3/5

Απόλλωνας-Πάφος 3/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ομίλου

Ομόνοια 77 -32αγ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΑΕΚ Λάρνακας 61

Απόλλων Λεμεσού 58

Πάφος 55

ΑΠΟΕΛ 49

Άρης Λεμεσού 48 -32αγ.

Β' όμιλος

Ολυμπιακός-Ομόνοια Α. 2-1

Ακρίτας-Εθνικός Αχνας 1-0

ΕΝΥ Κρασάβα-ΑΕΛ 1-1

Ανόρθωση-ΕΝΠ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ομίλου

Ανόρθωση 42

ΑΕΛ Λεμεσού 41

ΕΝΥ Κρασάβα 39

Ομόνοια Αραδίππου 36

Ακρίτας Χλώρακας 35

Ολυμπιακός Λευκωσίας 34

Εθνικός Άχνας 30

Παραλίμνι 4

COMMENTS
LATEST NEWS
00:35 AUTO MOTO

Formula 1: Pole position για τον Αντονέλι στο Μαϊάμι

00:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Έτοιμη για φιέστα στο «Μπερναμπέου» η Μπαρτσελόνα!

00:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπρος: Η Ομόνοια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημά της

23:33 GREEK BASKET LEAGUE

Μπούτσκος: «Να εμφανιστούμε με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο,ώστε να κάνουμε βήμα πρόκρισης»

23:00 ΣΠΟΡ

Παυλίδης: «Σημασία σε αυτή τη φάση έχει η νίκη, όχι η απόδοση»

22:32 SUPER LEAGUE

Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ

22:18 EUROLEAGUE

Η παρακάμερα της Euroleague για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Από τα καλύτερα όλων των εποχών;»

22:12 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2: Τα highlights του αγώνα

21:45 EUROLEAGUE

Ο… Γολγοθάς που ανέβηκε ο Ματίας Λεσόρ μέχρι την επιστροφή

21:39 ΣΠΟΡ

Εθνική Πόλο γυναικών: Ήττα με 12-8 από την Ολλανδία και τελικός με Αυστραλία

21:30 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος 4-2: Νίκη παραμονής για τους Αρκάδες

21:30 SUPER LEAGUE

Κοντούρης: «Φυσιολογική η πίεση, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί το πρωτάθλημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας