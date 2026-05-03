Κύπρος: Η Ομόνοια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημά της

Η Ομόνοια επέστρεψε στον θρόνο του κυπριακού ποδοσφαίρου, πανηγυρίζοντας το 22ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της μετά από μία πενταετή αναμονή. Η ομάδα της Λευκωσίας επικράτησε με 3-0 του Άρη Λεμεσού στο ΓΣΠ εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τον τίτλο και την έξοδο στους προκριματικούς του Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι πράσινοι θα αρχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο, έχοντας μπροστά τους... τριπλή ευκαιρία για να εξασφαλίσουν παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Europa ή Conference League οι άλλες δύο).

Α' όμιλος

Ομόνοια-Αρης 3-0

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 3/5

Απόλλωνας-Πάφος 3/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ομίλου

Ομόνοια 77 -32αγ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΑΕΚ Λάρνακας 61

Απόλλων Λεμεσού 58

Πάφος 55

ΑΠΟΕΛ 49

Άρης Λεμεσού 48 -32αγ.

Β' όμιλος

Ολυμπιακός-Ομόνοια Α. 2-1

Ακρίτας-Εθνικός Αχνας 1-0

ΕΝΥ Κρασάβα-ΑΕΛ 1-1

Ανόρθωση-ΕΝΠ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ομίλου

Ανόρθωση 42

ΑΕΛ Λεμεσού 41

ΕΝΥ Κρασάβα 39

Ομόνοια Αραδίππου 36

Ακρίτας Χλώρακας 35

Ολυμπιακός Λευκωσίας 34

Εθνικός Άχνας 30

Παραλίμνι 4