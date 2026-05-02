Premier League: Επέστρεψε στα… σαλόνια η Ίπσουιτς

Μετά από απουσία ενός χρόνου η αγγλική ομάδα πήρε τη 2η θέση στην Championship και εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. 

Premier League: Επέστρεψε στα… σαλόνια η Ίπσουιτς
Δεν κράτησε για καιρό η απουσία της Ίπσουιτς από την Premier League αυτή τη φορά. Η αγγλική ομάδα που είχε υποβιβαστεί πριν ένα χρόνο, εξασφάλισε την άνοδό της στα… σαλόνια του ποδοσφαίρου της χώρας. Παίρνοντας τη δεύτερη θέση στην Championship.

Η ομάδα του ΜακΚένα επικράτησε 3-0 της ΚΠΡ στο «Πόρτμαν Ρόουντ» το οποίο είχε… φορέσει τα καλά του. Κατάμεστο από κόσμο, με σημαίες να έχουν μοιραστεί στους φιλάθλους. Μια πραγματική φιέστα ανόδου.

Η Ίπσουιτς μαζί με την πρωταθλήτρια Κόβεντρι «κλείδωσαν» την άνοδό τους στην Premier League. Πλέον, απομένουν τα play offs των ομάδων από την 3η έως την 6η θέση. Από εκεί θα προκύψει η τρίτη ομάδα που θα ανέβει κατηγορία. Μίλγουολ, Σαουθάμπτον, Μίντλεσμπρο και Χαλ, είναι τα κλαμπ που θα διεκδικήσουν την τελευταία θέση.

LATEST NEWS
20:34 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Τα highlights του αγώνα

20:31 SUPER LEAGUE

Έξαλλοι στην ΑΕΛ με τη διαιτησία: «Η ξεφτίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου»

20:22 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet 1-1: Η ισοφάριση από τον Καρέλη

20:17 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet: Έτσι άνοιξε το σκορ ο Τούπτα

20:01 ONSPORTS

ΝΠΣ Βόλος: Ανακοινώθηκε η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

19:45 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1: Τα highlights του αγώνα

19:41 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1: Με πέναλτι στο 98' οι Σερραίοι έσωσαν το βαθμό και βύθισαν τους «βυσσινί»

19:21 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος

18:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει στην αποστολή ο Ραφίνια

18:54 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1: Άνοιξε το σκορ με πέναλτι ο Πόμπο!

18:30 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί – Επίτευγμα να βρεθούμε στην τετράδα»

