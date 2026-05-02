Premier League: Επέστρεψε στα… σαλόνια η Ίπσουιτς

Δεν κράτησε για καιρό η απουσία της Ίπσουιτς από την Premier League αυτή τη φορά. Η αγγλική ομάδα που είχε υποβιβαστεί πριν ένα χρόνο, εξασφάλισε την άνοδό της στα… σαλόνια του ποδοσφαίρου της χώρας. Παίρνοντας τη δεύτερη θέση στην Championship.

Η ομάδα του ΜακΚένα επικράτησε 3-0 της ΚΠΡ στο «Πόρτμαν Ρόουντ» το οποίο είχε… φορέσει τα καλά του. Κατάμεστο από κόσμο, με σημαίες να έχουν μοιραστεί στους φιλάθλους. Μια πραγματική φιέστα ανόδου.

Η Ίπσουιτς μαζί με την πρωταθλήτρια Κόβεντρι «κλείδωσαν» την άνοδό τους στην Premier League. Πλέον, απομένουν τα play offs των ομάδων από την 3η έως την 6η θέση. Από εκεί θα προκύψει η τρίτη ομάδα που θα ανέβει κατηγορία. Μίλγουολ, Σαουθάμπτον, Μίντλεσμπρο και Χαλ, είναι τα κλαμπ που θα διεκδικήσουν την τελευταία θέση.