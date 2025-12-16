BCL, Ζολνόκι - ΑΕΚ 80-69: «Κόλλησε» και ηττήθηκε στην Ουγγαρία η «Βασίλισσα»

Instagram

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του Basketball Champions League με... αδιάφορη ήττα 80-69 από την Ζολνόκι, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την απ’ ευθείας πρόκριση στους «16».

Η «Ένωση» παρατάχθηκε στην Ουγγαρία με μισή ομάδα καθώς απόντες ήταν οι Λεκαβίτσιους, Σίλβα, Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν και γνώρισε την ήττα 80-69, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με ρεκόρ 5-1. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους.

Η ΑΕΚ πλήρωσε το αγωνιστικό μπλακ άουτ που υπέστη στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τέταρτη περίοδο. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν περιορισμένη παραγωγικότητα στην τρίτη περίοδο, σημειώνοντας μόλις 15 πόντους, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο παιχνίδι η Ζολνόκι.

Στην τέταρτη περίοδο η κατάσταση χειροτέρευσε, καθώς οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκαν χωρίς καλάθι για περίπου τρία λεπτά στην εκκίνηση και η διαφορά ανέβηκε στο -13 (74-61) στο 36’, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να αντιδράσει και να παραδίδει ουσιαστικά τη νίκη στους γηπεδούχους.

BRADY SKEENS DOMINATING THE AEK PAINT ?#BasketballCL pic.twitter.com/6hFeC0PvWA — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 16, 2025

Παρά την ήττα, η «Βασίλισσα» έχει πλέον μπροστά της τα νοκ άουτ, όπου θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τον τίτλο, έχοντας εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Διαιτητές: Καστίγιο, Γκριγκιόνι, Κιούλιν

Ζολνόκι (Μπόσνιτς): Μπαρνς 13 (1), Χολτ 2, Μόλναρ 6, Ρούντνερ 9 (3), Κρνιάισκι 24 (2), Σκινς 19, Βράμπατς 7.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης 8, Κλαβέλ 3 (1), Κατσίβελης 13 (1), Φλιώνης 3 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 10 (1), Μπάρτλεϊ 11 (1), Αρμς 15 (1).