Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα απέκλεισε τη Γιουβέντους
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 02:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Αταλάντα / Γιουβέντους

Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα απέκλεισε τη Γιουβέντους

Η ομάδα του Μπέργκαμο «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά επικρατώντας 3-0 των «μπιανκονέρι» - Τα αποτελέσματα.

Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Coppa Italia, καθώς «πέταξε έξω» ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.

Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27' πέναλτι), Σουλεμάνα (77'), Πάσαλιτς (85') και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια-Λάτσιο (11/2).

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0

Νάπολι-Κόμο 10/2

Μπολόνια-Λάτσιο 11/2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Μπολόνια ή Λάτσιο - Αταλάντα

Ίντερ - Νάπολι ή Κόμο



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα απέκλεισε τη Γιουβέντους
2 ώρες πριν Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα απέκλεισε τη Γιουβέντους
EUROLEAGUE
Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Λήξη συναγερμού με Γκραντ
4 ώρες πριν Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Λήξη συναγερμού με Γκραντ
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»
4 ώρες πριν Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-11 ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Διπλό» της Φενέρ στο Παρίσι
4 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-11 ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Διπλό» της Φενέρ στο Παρίσι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved