Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα απέκλεισε τη Γιουβέντους

Onsports Team

Η ομάδα του Μπέργκαμο «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά επικρατώντας 3-0 των «μπιανκονέρι» - Τα αποτελέσματα.

Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Coppa Italia, καθώς «πέταξε έξω» ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.

Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27' πέναλτι), Σουλεμάνα (77'), Πάσαλιτς (85') και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια-Λάτσιο (11/2).

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0

Νάπολι-Κόμο 10/2

Μπολόνια-Λάτσιο 11/2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Μπολόνια ή Λάτσιο - Αταλάντα

Ίντερ - Νάπολι ή Κόμο