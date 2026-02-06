Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»

Eurokinissi Sports

Την άποψή του πως όλες οι ομάδες της Euroleague έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτιζάν, στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στο παιχνίδι επαφών της Παρτιζάν, αλλά και τα δεδομένα με τον Κέντρικ Ναν.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των «πράσινων» μίλησε για:

Τον αγώνα: «Η Παρτιζάν έπαιξε πολύ physical και επιθετικά. Δεν απαντήσαμε στο physicality στο παρκέ. Ίσως επειδή προήρθαμε από ένα δύσκολο ματς με την Ρεάλ, έχουμε βετεράνους όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που έδωσαν τα πάντα. Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, το ξέρουμε. Σήμερα οι Σλούκας και Γκραντ ήταν κουρασμένοι, δεν είχαμε άλλες λύσεις. Χάσαμε πολλά σουτ, δεν είχαμε ενέργεια στην άμυνα. Η Παρτιζάν άξιζε να κερδίσει, δεν είχαμε ενέργεια και δεν απαντήσαμε στο physicality της Παρτιζάν».

Την επιστροφή του Ναν και για το αν ανησυχεί για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο πρόεδρος μετά την ήττα: «Δεν ξέρω για την κατάσταση του Ναν. Περιμένουμε κάθε εβδομάδα να επιστρέψει. Αν έχεις ερώτηση για το ματς, θα απαντήσω».

Το ότι μόνο ο Σορτς είχε διψήφιο αριθμό πόντων: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί παίκτες μας είναι οι Σλούκας και Γκραντ. Η Παρτιζάν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Χάσαμε σουτ με Όσμαν και Χουάντσο στην αρχή. Ο Σορτς σκόραρε. Δεν είχαμε δεύτερο σκόρερ γιατί έπαιξαν τρομερή άμυνα στους Σλούκα και Γκραντ και σταμάτησαν την επίθεσή μας».

Το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου: «Είναι συναισθήματα. Μπορεί να γίνει στη διάρκεια του ματς. Παλεύει με τον παίκτη της Παρτιζάν και εκνευρίζεται. Δεν παίζαμε και καλά. Μπορεί να συμβεί σε τέτοια ματς».

Τα σκαμπανεβάσματα και αν μπορεί να κάνει σερί ο Παναθηναϊκός: «Έτσι είναι όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, δες την βαθμολογία. Με εξαίρεση 1-2 ομάδες, νομίζω η Φενερμπαχτσέ νικάει στο Παρίσι, αλλά βλέποντας τα άλλα αποτελέσματα, όλες οι ομάδες είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε προς τους στόχους μας. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα που έχασε, υπάρχουν ομάδες στις πρώτες 8 ομάδες που έχασαν τους αγώνες τους».

Το ματς της Τουρκίας με την Σερβία: «Δεν θα πω τίποτα. Θα μιλήσω μόνο για το αποψινό ματς».