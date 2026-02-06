Ομάδες

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Λήξη συναγερμού με Γκραντ
Eurokinissi Sports
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Φεβρουαρίου 2026, 01:07
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ανατροπή δεδομένων με τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Αμερικάνος γκαρντ αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα από την αναμέτρηση της Πέμπτης (05/02) με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα με το χέρι του και αναγκάστηκε να… μείνει στον πάγκο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή, καθώς γύρισε ο αντίχειράς του στην προσπάθεια να κάνει επαφή με την μπάλα, αντιμετωπίζοντας έναν οξύ πόνο.

Ο Τζέριαν Γκραντ αναμένεται να υποβληθεί την Παρασκευή (06/02) σε περισσότερες εξετάσεις, προκειμένου να φανεί ακριβώς τι έχει υποστεί, αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.



