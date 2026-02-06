Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-11 ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Διπλό» της Φενέρ στο Παρίσι
Την 11η ήττα του στην κανονική διάρκεια της Euroleague γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, 78-62 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.
Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στις νίκες τους επί της Βιλερμπάν και της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να ηττηθούν 78-62 από τους «ασπρόμαυρους» της Σερβίας. Έτσι, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 16-11, ρεκόρ που έχει και η «Βασίλισσα», ενώ η Παρτιζάν ανέβηκε στο 9-18.
Διά πυρός και σιδήρου πέρασε η Φενερμπαχτσέ από το Παρίσι, επικρατώντας της Παρί με 92-90, παρότι βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης αντέδρασε στην τρίτη περίοδο, γύρισε το ματς με καθοριστικό σερί του Μπιμπέροβιτς και κρίσιμο τρίποντο του Ντε Κολό στο τελευταίο λεπτό, παραμένοντας στην κορυφή με ρεκόρ 17-9 μετά από 27 αγωνιστικές, την ώρα που η Παρί έπεσε στο 8-18.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
Παρτιζάν – Παναθηναϊκός AKTOR 78-62
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88 κ.α.)
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82
Παρί – Φενερμπαχτσέ 90-92
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 21:15
Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα
Η βαθμολογία
Φενερμπαχτσέ 19-7
Βαλένθια 17-10
Ολυμπιακός 16-9
Χαποέλ Τελ Αβίβ 16-10
Ερυθρός Αστέρας 16-10
Μπαρτσελόνα 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
Παναθηναϊκός AKTOR 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
Μονακό 15-12
Αρμάνι Μιλάνο 13-13
Ντουμπάι 13-14
Βίρτους Μπολόνια 12-14
Μπάγερν Μονάχου 12-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
Μπασκόνια 9-17
Παρτιζάν 9-18
Παρί 8-18
Αναντολού Εφές 7-19
Βιλερμπάν 7-19