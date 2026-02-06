«Συναγερμός» στη EuroLeague: Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Χέιζ-Ντέιβις

AP Photo/Alan Greth

Onsports Team

Οι Μιλγουόκι Μπακς λίγο μετά την απόκτηση του Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μέσω trade με τους Φίνιξ Σανς, προχώρησαν στην αποδέσμευσή του προκαλώντας πανικό στον ευρωπαϊκό χώρο.

«Συναγερμός» έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις ομάδες της EuroLeague, μιας και έγινε γνωστό πως η ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς προχώρησε στην αποδέσμευση του Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις.

Αυτό όπως είναι φυσιολογικό προκαλεί… αναβρασμό στις ομάδες που θέλουν να ενισχυθούν, εν όψει της τελικής ευθείας της διοργάνωσης με τον Αμερικανός παίκτη να αποτελεί «Μήλον της Έριδος» για αρκετές ομάδες που έχουν ως στόχο να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής.

Ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις βρέθηκε σε ένα «πακέτο» ανταλλαγής από τους Φίνιξ Σανς στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ανεπισήμως έχει δείξει από την πρώτη στιγμή πως δεν είχε διάθεση να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Όπως όλα δείχνουν ο άλλοτε παίκτης της Φενέρμπαχτσε και περσινός MVP του Final-4 έχει αρχίσει να εξετάζει και πάλι πολύ έντονα τις πιθανότητες επιστροφής του στα ευρωπαϊκά παρκέ και η λογική λέει πως άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις.