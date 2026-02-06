Euroleague: Ψάχνει αντίδραση με Βίρτους ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα του από την Ντουμπάι θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Παρασκευή (06/02) το βράδυ στις 21:15 την Βίρτους για την 27η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το νικηφόρο σερί που είχαν δημιουργήσει στα πέντε προηγούμενα ματς να σταματάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού η Ντουμπάι επικράτησε 108-98 στην παράταση και προκάλεσε την 9η ήττα στην φετινή σεζόν.

Πλέον, οι Πειραιώτες υποδέχονται την Βίρτους Μπολόνια και θέλουν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά και παράλληλα την 10η στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από την άλλη, οι Ιταλοί είναι στο 12-14 και προέρχονται από την εντός έδρας ήττα 80-70 από τη Βιλερμπάν και θέλουν την 5η τους νίκη μακριά από το… σπίτι τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός AKTOR 78-62

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88 κ.α.)

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενερμπαχτσέ 90-92

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (21:15)

Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας (19:30)

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00)

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:00)

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (21:30)

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ 19-7

Βαλένθια 17-10

Ολυμπιακός 16-9

Χαποέλ Τελ Αβίβ 16-10

Ερυθρός Αστέρας 16-10

Μπαρτσελόνα 16-10

Ρεάλ Μαδρίτης 16-11

Παναθηναϊκός AKTOR 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11

Μονακό 15-12

Αρμάνι Μιλάνο 13-13

Ντουμπάι 13-14

Βίρτους Μπολόνια 12-14

Μπάγερν Μονάχου 12-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15

Μπασκόνια 9-17

Παρτιζάν 9-18

Παρί 8-18

Αναντολού Εφές 7-19

Βιλερμπάν 7-19