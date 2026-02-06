Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Ψάχνει αντίδραση με Βίρτους ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 08:15
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Ολυμπιακός

Euroleague: Ψάχνει αντίδραση με Βίρτους ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα του από την Ντουμπάι θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Παρασκευή (06/02) το βράδυ στις 21:15 την Βίρτους για την 27η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το νικηφόρο σερί που είχαν δημιουργήσει στα πέντε προηγούμενα ματς να σταματάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού η Ντουμπάι επικράτησε 108-98 στην παράταση και προκάλεσε την 9η ήττα στην φετινή σεζόν.

Πλέον, οι Πειραιώτες υποδέχονται την Βίρτους Μπολόνια και θέλουν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά και παράλληλα την 10η στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από την άλλη, οι Ιταλοί είναι στο 12-14 και προέρχονται από την εντός έδρας ήττα 80-70 από τη Βιλερμπάν και θέλουν την 5η τους νίκη μακριά από το… σπίτι τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός AKTOR 78-62
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88 κ.α.)
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82
Παρί – Φενερμπαχτσέ 90-92

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (21:15)
Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας (19:30)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00)
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:00)
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (21:30)

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ 19-7
Βαλένθια 17-10
Ολυμπιακός 16-9
Χαποέλ Τελ Αβίβ 16-10
Ερυθρός Αστέρας 16-10
Μπαρτσελόνα 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
Παναθηναϊκός AKTOR 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
Μονακό 15-12
Αρμάνι Μιλάνο 13-13
Ντουμπάι 13-14
Βίρτους Μπολόνια 12-14
Μπάγερν Μονάχου 12-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
Μπασκόνια 9-17
Παρτιζάν 9-18
Παρί 8-18
Αναντολού Εφές 7-19
Βιλερμπάν 7-19



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ηλιόπουλος: «Θα υποβάλω μήνυση για προβοκάτσια»
Τώρα Ηλιόπουλος: «Θα υποβάλω μήνυση για προβοκάτσια»
EUROLEAGUE
Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση
9 λεπτά πριν Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
11 λεπτά πριν Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Στην Κίνα ο Ενκολόλο
16 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Στην Κίνα ο Ενκολόλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved