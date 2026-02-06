Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Προβάδισμα Ταρέμι για ντέρμπι - Ποια η κατάσταση του Ελ Κααμπί

Eurokinissi Sports

Τον πρώτο λόγο για το βασικό σχήμα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός έχει ο Μεντί Ταρέμι έναντι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ιρανός επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει ανταποκριθεί απόλυτα στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού το διάστημα της απουσίας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός άσος απουσίασε τον προηγούμενο μήνα για το Κόπα Άφρικα, ενώ μετά την επιστροφή του, οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίζονται την κατάστασή του, μια και εμφανίζεται ιδιαίτερα καταπονημένος από τα συνεχόμενα ματς.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες ο Αφρικανός άσος αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι του, αν και την Πέμπτη (05/02) προπονήθηκε κανονικά. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ελπίζει πως θα τον έχει διαθέσιμο για το ντέρμπι.

Τη δεδομένη στιγμή, τον πρώτο λόγο για τη θέση του βασικού φορ στο ντέρμπι την έχει ο Μεντί Ταρέμι, αφού είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και σε περίπτωση που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι διαθέσιμος, αναμένεται να έρθει από τον πάγκο, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση του Λορένζο Πιρόλα. Ο Ιταλός ανέβασε ρυθμούς την Πέμπτη (05/02) αλλά η κρίσιμη προπόνηση είναι αυτή του Σαββάτου (07/02) με την οποία θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού και θα φανεί αν θα παραμείνουν οι Ρέτσος και Μπιανκόν δίδυμο στην άμυνα στο ντέρμπι.