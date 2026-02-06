Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση

Ο Παναθηναϊκός τα έκανε και πάλι… θάλασσα, ηττήθηκε με κάτω τα χέρια στο Βελιγράδι και πλέον έχει μπει σε έναν δρόμο που είναι… μονόδρομος.

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ στο Βελιγράδι απώλεσε μια τεράστια ευκαιρία να «φτιάξει» ακόμα περισσότερο τη ψυχολογία του, να «φτιάξει» ακόμα περισσότερο τη ζωή του, να αποτινάξει μεγάλο μέρος της πίεσης από πάνω του και να συνεχίσει να φτιάχνει ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για την πολύ δύσκολη και συνάμα απαιτητική συνέχεια του προγράμματός του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, έχασε με κάτω τα χέρια. Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 28-30, «εξαφανίστηκαν» από το γήπεδο παρουσιάζοντας ουσιαστικά τη γνώριμη κατάρρευσή τους. Με τον Εργκίν Αταμάν να οφείλει επιτέλους να βρει λύση σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί ξανά και μάλιστα σε ένα παιχνίδι τεράστιας σημασίας.

Η χθεσινή εικόνα του «τριφυλλιού» έχει δημιουργήσει έντονη απογοήτευση και προβληματισμό στην ομάδα με τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν να μην μπορούν να δικαιολογηθούν. Επιλογές τόσο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και στον καταρτισμό της δωδεκάδας, με την παρουσία των Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Δύο παικτών οι οποίοι είναι ουσιαστικά εκτός, είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω δυνατοτήτων.

Και το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό είναι πως τα πιο δύσκολα έπονται. Είναι μπροστά.

Ο Παναθηναϊκός την άλλη Παρασκευή, 13 του μήνα, υποδέχεται στο Telekom Center τη Φενέρμπαχτσε σε ένα ματς που η νίκη είναι… μονόδρομος. Τόσο για να επιστρέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα και να «διπλώσει» τους Τούρκους, όσο και για να «χτίσει» ψυχολογία, μιας και ακολουθεί το Final-8 του Κυπέλλου, με τον Παναθηναϊκό να θέλει πιο πολύ από ποτέ τον τίτλο.

Παράλληλα ο Παναθηναϊκός, που επέστρεψε τα ξημερώματα από το Βελιγράδι, περιμένει να μάθει και τα νέα αναφορικά με τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ στον αντίχειρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν κάνουν λόγο για κάτι σημαντικό, αλλά το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, αλλά και το τεχνικό να περιμένει τις εξετάσεις για να είναι απολύτως σίγουρο για την κατάσταση του Αμερικανού.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά για να μπορέσει να βρει αυτό που… ψάχνει, ώστε να προχωρήσει σε μια «ένεση» ποιότητας στο ρόστερ του που θα μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει την αντεπίθεσή του.

Αλλά όλα τα παραπάνω είναι ένας συνδυασμός. Ο Αταμάν οφείλει να βρει τις λύσεις, οι παίκτες οφείλουν να παίξουν βάσει των πραγματικών τους δυνατοτήτων και η ομάδα να καταφέρει να προχωρήσει στην ενίσχυση που θέλει για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πατήσει γερά στα πόδια του και να μπορέσει να κάνει πράξη το όραμα του κόσμου του.