ΑΕΚ: Νέο έγγραφο για Ηλιόπουλο από Αστυνομία - «Δεν είναι σαφές ότι είπε ντροπή στον Μεντιλίμπαρ»

Με τη λέξη «ντροπή» που χρησιμοποίησε ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι σαφές ότι απευθύνεται προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως αναφέρεται σε συμπληρωματικό έγγραφο της Αστυνομίας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Super League για τα όσα διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κατατέθηκε συμπληρωματικό έγγραφο από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Σε αυτό διευκρινίζεται πως δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι η αναφορά στη λέξη «ντροπή», όπως καταγράφηκε από τους παρατηρητές, απευθυνόταν προσωπικά προς τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στην ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ συναντήθηκε με τον Βάσκο τεχνικό στους διαδρόμους του γηπέδου και σχολίασε: «είναι ντροπή αυτό που έγινε…».

Η μεταφράστρια του Ολυμπιακού φέρεται να του απάντησε πως δεν κατανοεί αγγλικά, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να της ζητά να μεταφέρει στον Μεντιλίμπαρ ότι δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί του, αλλά πως η ένστασή του αφορά «τη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Την ίδια εκδοχή επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, στην κατάθεσή του ως μάρτυρας. «Ήμουν μαζί με τον πρόεδρο και κατευθυνόμασταν προς τις δηλώσεις. Είπε ότι είναι ντροπή, η μεταφράστρια του ανέφερε πως δεν γνωρίζει ελληνικά και εκείνος της απάντησε να του μεταφέρει ότι δεν έχει κάτι προσωπικό μαζί του και ότι αυτό που συνέβη αποτελεί ντροπή για το ποδόσφαιρο. Είδα τη μεταφράστρια να του μιλά και δεν υπήρξε καμία αντίδραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.