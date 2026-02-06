Super League: Μία αγωνιστική στον Ηλιόπουλο για το περιστατικό με τον Μεντιλίμπαρ

Eurokinissi Sports

Με ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής τιμωρήθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Super League, για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Η τιμωρία αφορά όσα του καταλογίζονται ότι είπε προς τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αντίθετα ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» απαλλάχθηκε για τις αναφορές που φέρεται να έκανε προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ντάνι Μάκελι.

Παράλληλα, στον Μάριο Ηλιόπουλο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 21.000 ευρώ για σειρά πειθαρχικών παραβάσεων. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, μετά την αναβολή που είχε ζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται:

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την 5η αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ για την 6η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).