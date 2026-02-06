Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του έως το τέλος της σεζόν.

Η ομάδα του Ηρακλείου κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να κερδίσει τον ανταγωνισμό, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον 24χρονο αριστερό μπακ.

Οι Κρητικοί είχαν θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας και επέμειναν στην περίπτωση του Έλληνα ποδοσφαιριστή, αφήνοντας τελικά εκτός… κούρσας τον Λεβαδειακό, που βρέθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ, ενώ στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου ο ΟΦΗ έχει ήδη ενισχυθεί με τους Άαρον Ισέκα, Αχιλλέα Πούγγουρα και Γιώργο Κανελλόπουλο.

Το παζλ των κινήσεων αναμένεται να συμπληρωθεί με την τελική απόφαση του Χρήστου Κόντη για τη θέση του δεξιού μπακ-χαφ, με την περίπτωση του Βούλγαρου Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ να παραμένει ψηλά στη λίστα.