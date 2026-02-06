Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 13:54
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά

Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του έως το τέλος της σεζόν.

Η ομάδα του Ηρακλείου κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να κερδίσει τον ανταγωνισμό, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον 24χρονο αριστερό μπακ.

Οι Κρητικοί είχαν θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας και επέμειναν στην περίπτωση του Έλληνα ποδοσφαιριστή, αφήνοντας τελικά εκτός… κούρσας τον Λεβαδειακό, που βρέθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ, ενώ στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου ο ΟΦΗ έχει ήδη ενισχυθεί με τους Άαρον Ισέκα, Αχιλλέα Πούγγουρα και Γιώργο Κανελλόπουλο.

Το παζλ των κινήσεων αναμένεται να συμπληρωθεί με την τελική απόφαση του Χρήστου Κόντη για τη θέση του δεξιού μπακ-χαφ, με την περίπτωση του Βούλγαρου Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ να παραμένει ψηλά στη λίστα.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Καπογιάννη: «Μεγάλη πρόκληση η Εθνική Γυναικών Λιβάνου»
2 λεπτά πριν Καπογιάννη: «Μεγάλη πρόκληση η Εθνική Γυναικών Λιβάνου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι αιωνίων» έρχεται στην COSMOTE TV
27 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι αιωνίων» έρχεται στην COSMOTE TV
SUPER LEAGUE
Επίσημο: Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς
31 λεπτά πριν Επίσημο: Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά
1 ώρα πριν Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved