Μαρία Σάκκαρη: Η Σονμέζ από Τουρκία το πρώτο της… εμπόδιο στην Ντόχα

Τη Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Qatar Open (WTA 1000), όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα, παρουσία των δύο αθλητριών.

Οι Σάκκαρη και Σονμέζ έχουν τεθεί αντιμέτωπες άλλες δύο φορές στο παρελθόν, με το μεταξύ τους ισοζύγιο να είναι απόλυτα ισορροπημένο (1-1).

Σε περίπτωση πρόκρισης στον δεύτερο γύρο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα βρει απέναντί της την Τζάσμιν Παολίνι, η οποία περνά απευθείας χωρίς αγώνα χάρη στο bye που έχει εξασφαλίσει.

Η συνέχεια του ταμπλό δείχνει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς στον τρίτο γύρο πιθανότατα θα περιμένει η Λίντα Νόσκοβα, ενώ στα προημιτελικά δεσπόζει το όνομα της Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.1 του ταμπλό και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό, το Νο.2 κατέχει η Έλενα Ριμπάκινα, η θριαμβεύτρια του Australian Open, η οποία επίσης έχει bye στον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Γουάνγκ και την Αράνγκο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το τουρνουά της Ντόχα θα απουσιάσει η φιναλίστ της Μελβούρνης, Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία απέσυρε για ακόμη μία χρονιά τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση.

Με βάση την κατάταξη, οι πιθανοί προημιτελικοί του Qatar Open διαμορφώνονται ως εξής:

Σβιόντεκ – Παολίνι

Ανισίμοβα – Σβιτολίνα

Ριμπάκινα – Αντρέεβα

Γκοφ – Αλεξαντρόβα.