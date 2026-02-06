Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αγωγή του Λιολιού σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 16:00
BASKET LEAGUE

Αγωγή του Λιολιού σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος κατέθεσε αγωγή κατά προέδρου ΚΑΕ της Stoiximan Greek Basketball League.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος κατέθεσε αγωγή κατά προέδρου ΚΑΕ της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα 6/2/2026 συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της ΕΟΚ λόγω απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν από Πρόεδρο ΚΑΕ της GBL προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του στο Κυριακάτικο αγώνα της 1/2/2026.  

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

1) η άμεση και κατεπείγουσα προσφυγή στον αθλητικό εισαγγελέα με τη παραβολή όλων των στοιχείων της πρωτόγνωρης αυτής ενέργειας για λήψη άμεσων μέτρων,

2) Την κατεπείγουσα αποστολή όλων των στοιχείων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί υπόθεση κατά του ίδιου Προέδρου από φετινό παρόμοιο περιστατικό

3) Ενημέρωση της FIBA για το περιστατικό με όλα τα συνοδευτικά  έγγραφα και αποφάσεις, ώστε να επιληφθούν οι αρμόδιες Επιτροπές της και

4) Αναφορικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την προσβολή της προσωπικότητας του Προέδρου, αλλά και όλων των μελών του Δ.Σ. της ΕΟΚ:

(α) Κατάθεση εγκλήσεως/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών για τα αδικήματα της εκβίασης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης, στρεφόμενη τόσο κατά του φυσικού αυτουργού όσο και κατά παντός άλλου υπευθύνου που συνέδραμε στην τέλεση αυτών

(β) Άσκηση αγωγής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Πρόεδρος και η Ομοσπονδία από τα συκοφαντικά και δυσφημιστικά δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία λειτούργησαν ως εργαλείο επικοινωνιακής κλιμάκωσης των παράνομων ενεργειών του Προέδρου της ΚΑΕ.

Η αγωγή θα στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, το προϊόν της οποίας προτίθεται η Ομοσπονδία να διαθέσει για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι
20 λεπτά πριν Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι
56 λεπτά πριν Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι
BET
Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
1 ώρα πριν Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
SUPER LEAGUE
ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
2 ώρες πριν ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved