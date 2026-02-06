Ομάδες

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 16:17
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ

Η κίνηση του Πορτογάλου να πετάξει μικρή ομπρέλα προς την εξέδρα, έφερε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης – Τονίζεται πως ο διαιτητής δεν είδε το στιγμιότυπο.

Σε βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ασκήθηκε δίωξη από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο. Ο υπεύθυνης πειθαρχικής δίωξης, προχώρησε σε αυτή λόγω της κίνησης του Πορτογάλου να πετάξει ομπρέλα μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός και τη σχετική καταγγελία της Ένωσης.

Η ανακοίνωση:

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».

 

 



