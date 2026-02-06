Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 16:50
BET

Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά

Η αλλαγή εμπορικής επωνυμίας του ΟΠΑΠ σε Allwyn βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον το brand της Allwyn δεσπόζει σε δεκάδες καταστήματα της εταιρείας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες rebranding στα κεντρικά γραφεία της και πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται η έδρα της Allwyn στην Ελλάδα. Επίσης, από τις 19 Ιανουαρίου βρίσκεται στον «αέρα» το νέο website  allwyn.gr, όπου οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η Allwyn.

Η δυναμική έναρξη της νέας εποχής αποτυπώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και στον Πύργο του Πειραιά. Το εμβληματικό κτήριο έχει φωταγωγηθεί στα χρώματα της Allwyn, δημιουργώντας ένα μοναδικό νυχτερινό θέαμα, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Allwyn ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media της η Allwyn:

 

 


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι
21 λεπτά πριν Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι
57 λεπτά πριν Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι
BET
Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
2 ώρες πριν Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
SUPER LEAGUE
ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
2 ώρες πριν ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved