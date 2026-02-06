Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι

Instagram

Οnsports Team

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ραχίμ Στέρλινγκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Τσέλσι, με τον έμπειρο επιθετικό να βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror», ο 31χρονος βρίσκεται σε επαφές με τη Νάπολι, η οποία εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή.

Ο Στέρλινγκ δεν υπολογιζόταν από τον Λίαμ Ροσενιόρ και, μετά τη λύση του συμβολαίου του με τους «μπλε» του Λονδίνου, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Άρσεναλ, ενώ το συμβόλαιό του με την Τσέλσι είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το deal, ο διεθνής με την Αγγλία επιθετικός θα συναντήσει ξανά στη Νάπολι τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Σίτι. Παρότι έχει προτάσεις από Τουρκία και Σαουδική Αραβία, ο Στέρλινγκ επιθυμεί να παραμείνει σε κορυφαίο επίπεδο και φέρεται να προκρίνει τη λύση των «παρτενοπέι».

Ωστόσο, βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το οικονομικό. Η Νάπολι ζητά από τον ποδοσφαιριστή να ρίξει αισθητά τις απολαβές του, καθώς στην Τσέλσι αμειβόταν με περίπου 370.000 ευρώ εβδομαδιαίως, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής του ιταλικού συλλόγου, Τζιοβάνι Μάνα.