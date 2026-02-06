Ομάδες

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 18:32
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής

Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι αιωνίων, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Το βράδυ της Κυριακής (8/2 – 21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League. Το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων, όπως ήταν λογικό προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον αναφορικά με τα εισιτήρια.

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση. Έτσι στο Φαληρικό γήπεδο σε ακόμη μία αναμέτρηση δε θα… πέφτει καρφίτσα.



