Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής

Onsports Team

Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι αιωνίων, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Το βράδυ της Κυριακής (8/2 – 21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League. Το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων, όπως ήταν λογικό προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον αναφορικά με τα εισιτήρια.

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση. Έτσι στο Φαληρικό γήπεδο σε ακόμη μία αναμέτρηση δε θα… πέφτει καρφίτσα.