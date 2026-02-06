Ξένα δημοσιεύματα: «Χάποελ και Παναθηναϊκός βασικοί διεκδικητές του Χέις-Ντέιβις»

Onsports Team

Ιστοσελίδα της Λιθουανίας και Τούρκος δημοσιογράφος αναλύουν την υπόθεση του Αμερικανού, τονίζοντας πως αν αποφασίσει να γυρίσει στην Ευρώπη η ομάδα του Τελ Αβίβ και το «τριφύλλι» θεωρούνται ισχυροί διεκδικητές.

Η υπόθεση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, είναι απ’ τις σημαντικότερες αναφορικά με το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Αμερικανός έμεινε ελεύθερος από το Μιλγουόκι και για 48 ώρες μπορεί να τον αποκτήσει άλλη ομάδα του ΝΒΑ.

Μετά απ’ αυτό το διάστημα, ο παίκτης θα αποφασίσει αν θα μείνει στη λίστα των ελεύθερων, ή αν θα γυρίσει στην Ευρώπη. Στο δεύτερο ενδεχόμενο, οι ενδιαφερόμενοι σίγουρα θα είναι πολλοί.

Η ιστοσελίδα Basketnews.com από τη Λιθουανία, αναφέρει πως «αν ο Χέις - Ντέιβις αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη για να ολοκληρώσει τη σεζόν, η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός θεωρούνται ευρέως στην αγορά ως οι κύριοι διεκδικητές της υπογραφής του».

Στο… κάδρο φυσικά υπάρχει και η Φενέρμπαχτσε. Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντζόγλου, ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος, αναφέρει:

«Η Φενέρμπαχτσε έκανε μια προσφορά για τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, αλλά οι άλλες δύο προσφορές είναι υψηλότερες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του παίκτη».