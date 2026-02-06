ΟΦΗ: Επίσημος ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Ανακοινώθηκε λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών στην ελληνική Super League ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου απ’ τον Ολυμπιακό στον ΟΦΗ έως το προσεχές καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, με την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2026.

Ο 24χρονος αμυντικός (γενν. 16/3/2001, Αθήνα), διεθνής με τις “μικρές” εθνικές ομάδες (Κ18, Κ21), προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου σε 66 αναμετρήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου, με απολογισμό 5 γκολ και 8 ασίστς.

Τον Ιανουάριο του 2025 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον περασμένο Ιούλιο παραχωρήθηκε δανεικός στην Rio Ave, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 18 αναμετρήσεις. Νίκο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».