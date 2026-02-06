Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς 2030 με κάθε επισημότητα!
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 21:28
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς 2030 με κάθε επισημότητα!

Ο νεαρός Κροάτης ανακοινώθηκε στο τέλος των μεταγραφών και ενισχύει το ρόστερ του «τριφυλλιού» για το σήμερα και το αύριο.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Οι «πράσινοι» έτρεξαν τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών και ολοκλήρωσαν τα διαδικαστικά. Έτσι ο 20χρονος Κροάτης άσος, ανακοινώθηκε για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Η μεταγραφή μαζί με τα μπόνους θα φτάσει τα 6 εκατ. ευρώ, ενώ η Σλάβεν Μπέλουπο διατηρεί το 20% μεταπώλησης. Ο διεθνής Κροάτης με την Ελπίδων, πήρε το νούμερο «88».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο της Κροατίας! Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την όγδοη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία εννέα ετών στην ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Στα 16 του μεταπήδησε στη Σλάβεν Μπέλουπο, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια. Στα 19 του κλήθηκε στην Κ21 της Κροατίας ενώ πριν λίγους μήνες δέχθηκε κλήση στην εθνική Ανδρών της Κροατίας χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στον Παναθηναϊκό θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.

Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς 2030 με κάθε επισημότητα!
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς 2030 με κάθε επισημότητα!
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Πήρε δανεικό και τον Πνευμονίδη
17 λεπτά πριν Ατρόμητος: Πήρε δανεικό και τον Πνευμονίδη
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Ανακοίνωσε το δανεισμό του Γκουγκεσασβίλι
54 λεπτά πριν Ατρόμητος: Ανακοίνωσε το δανεισμό του Γκουγκεσασβίλι
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό
54 λεπτά πριν ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved