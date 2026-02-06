Ομάδες

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 21:59
ΣΠΟΡ

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών

Στην Αθήνα η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην Πορτογαλία – Θερμή υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος».

Με το θρίαμβο επί της Ιταλίας, η Εθνική πόλο των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στην υδατοσφαίριση και τα κορίτσια το απέδειξαν ακόμη μια φορά.

Η επιστροφή της αποστολής έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2). Στο «Ελ. Βενιζέλος» έτυχαν θερμής υποδοχής, όπως ακριβώς τους αρμόζει. Έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές, ως το πολυτιμότερο «ενθύμιο» απ’ το ταξίδι.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο Γενικός Γραμματές Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη:

Οι δηλώσεις της Ελευθερίας Πλευρίτου:

 

 



