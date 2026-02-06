Ομάδες

Βόλος: Η αποστολή για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Asteras Aktor
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 23:09
SUPER LEAGUE

Βόλος: Η αποστολή για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Asteras Aktor

Οι επιλογές που θα έχει ο προπονητής της ομάδας της Μαγνησίας στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Τρίπολη.

Ο Ισπανός προπονητής του Βόλου, Χουαν Φεράντο, συμπεριέλαβε 20 στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της Super League με τον Asteras Aktor (7/2, 18.00 «Θ. Κολοκοτρώνης»).

Η αποστολή:

Σιαμπάνης, Παπαθανασίου, Σόρια, Μύγας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο



