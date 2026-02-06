Euroleague Βαθμολογία: Στις 17 νίκες ο Ολυμπιακός, αποτελέσματα που βόλεψαν τον Παναθηναϊκό AKTOR
Οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση μετά την άνετη νίκη τους επί της Βίρτους, ήττες που βόλεψαν το «τριφύλλι» γνώρισαν Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Με τις ελληνικές ομάδες να έχουν 1 νίκη και 1 νίκη η κάθε μία, ολοκληρώθηκε η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο και συνέτριψε 109-77 την Βίρτους Μπολόνια, ανεβαίνοντας στο 17-9 και την 2η θέση, όντας πίσω από την Φενέρμπαχτσε.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR που έχει ρεκόρ 16-11, βρίσκεται στην 8η θέση αλλά έχοντας ίδιες νίκες με tiw ομάδες που είναι μέχρι την 5η. Παράλληλα οι θέσεις του πλεονεκτήματος απέχουν μόλις 1 νίκη.
Τα αποτελέσματα που βόλεψαν τους «πράσινους», ήταν η έκπληξη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι όπου νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 83-82. Επίσης, η Αναντόλου Έφες επικράτησε 92-82 της Ζάλγκιρις, αποτέλεσμα που κρατά πίσω τους Λιθουανούς.
Σημαντική νίκη πήρε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπασκόνια (97-91), ενώ η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε 77-76 της Βιλερμπάν στη Γαλλία.
EUROLEAGUE – 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρτιζάν–Παναθηναϊκός AKTOR 78-62
Ντουμπάι–Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88κ.α.)
Μπάγερν Μονάχου–Μονακό 91-82
Παρί–Φενερμπαχτσέ 90-92
Ολυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια 109-77
Αναντολού Εφές–Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82
Ερυθρός Αστέρας–Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
Βιλερμπάν–Αρμάνι Μιλάνο 76-77
Μπασκόνια–Μπαρτσελόνα 91-97
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ 19-7
Ολυμπιακός 17-9
Βαλένθια 17-10
Μπαρτσελόνα 17-10
Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
Ερυθρός Αστέρας 16-11
Παναθηναϊκός AKTOR 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12
Μονακό 15-12
Αρμάνι Μιλάνο 14-13
Ντουμπάι 13-14
Βίρτους Μπολόνια 12-15
Μπάγερν Μονάχου 12-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
Μπασκόνια 9-18
Παρτιζάν 9-18
Παρί 8-18
Αναντολού Εφές 8-19
Βιλερμπάν 7-20
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28η)
Πέμπτη 12/2
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Βαλένθια – Βιλερμπάν
Μπαρτσελόνα – Παρί
Παρασκευή 13/2
Ζαλγκίρις Κάουνας – Χαποέλ Τελ Αβίβ
Μονακό – Μπασκόνια
Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ
Παρτιζάν – Ρεάλ Μαδρίτης
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι