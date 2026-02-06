Euroleague Βαθμολογία: Στις 17 νίκες ο Ολυμπιακός, αποτελέσματα που βόλεψαν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση μετά την άνετη νίκη τους επί της Βίρτους, ήττες που βόλεψαν το «τριφύλλι» γνώρισαν Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Με τις ελληνικές ομάδες να έχουν 1 νίκη και 1 νίκη η κάθε μία, ολοκληρώθηκε η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο και συνέτριψε 109-77 την Βίρτους Μπολόνια, ανεβαίνοντας στο 17-9 και την 2η θέση, όντας πίσω από την Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR που έχει ρεκόρ 16-11, βρίσκεται στην 8η θέση αλλά έχοντας ίδιες νίκες με tiw ομάδες που είναι μέχρι την 5η. Παράλληλα οι θέσεις του πλεονεκτήματος απέχουν μόλις 1 νίκη.

Τα αποτελέσματα που βόλεψαν τους «πράσινους», ήταν η έκπληξη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι όπου νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 83-82. Επίσης, η Αναντόλου Έφες επικράτησε 92-82 της Ζάλγκιρις, αποτέλεσμα που κρατά πίσω τους Λιθουανούς.

Σημαντική νίκη πήρε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπασκόνια (97-91), ενώ η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε 77-76 της Βιλερμπάν στη Γαλλία.

EUROLEAGUE – 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρτιζάν–Παναθηναϊκός AKTOR 78-62

Ντουμπάι–Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88κ.α.)

Μπάγερν Μονάχου–Μονακό 91-82

Παρί–Φενερμπαχτσέ 90-92

Ολυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια 109-77

Αναντολού Εφές–Ζαλγκίρις Κάουνας 92-82

Ερυθρός Αστέρας–Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83

Βιλερμπάν–Αρμάνι Μιλάνο 76-77

Μπασκόνια–Μπαρτσελόνα 91-97

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ 19-7

Ολυμπιακός 17-9

Βαλένθια 17-10

Μπαρτσελόνα 17-10

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10

Ρεάλ Μαδρίτης 16-11

Ερυθρός Αστέρας 16-11

Παναθηναϊκός AKTOR 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12

Μονακό 15-12

Αρμάνι Μιλάνο 14-13

Ντουμπάι 13-14

Βίρτους Μπολόνια 12-15

Μπάγερν Μονάχου 12-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15

Μπασκόνια 9-18

Παρτιζάν 9-18

Παρί 8-18

Αναντολού Εφές 8-19

Βιλερμπάν 7-20

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28η)

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια – Βιλερμπάν

Μπαρτσελόνα – Παρί

Παρασκευή 13/2

Ζαλγκίρις Κάουνας – Χαποέλ Τελ Αβίβ

Μονακό – Μπασκόνια

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ

Παρτιζάν – Ρεάλ Μαδρίτης

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι