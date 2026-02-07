Onsports Team

Ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ενισχύεται με κάθε επισημότητα με τον πρώην παίκτη της Φιορεντίνα.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ με μεταγραφή από την ιταλική Φιορεντίνα, με τον 28χρονο Ιβοριανό να παίρνει τη φανέλα με το νούμερο 31.

O Κριστιάν Μίκαελ Κουαμέ Κουάκου, όπως είναι το πλήρες όνομά του, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου, γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1997 στην πόλη Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού. Από μικρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Πράτο, ενώ ακολούθησαν οι ακαδημίες της Σασουόλο και της Ίντερ.

Το 2016 έκανε την πρώτη του επαγγελματική σεζόν με τη φανέλα της Τσιταντέλα. Μετά από δύο χρόνια και 63 εμφανίσεις (15 γκολ, 10 ασίστ) με την Τσιταντέλα προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών συλλόγων. Η Τζένοα ήταν αυτή που δαπάνησε σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2018. Η παρθενική του σεζόν στη Serie A ήταν καταπληκτική (38 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ).

Τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε το ταξίδι του Κουαμέ με τη φανέλα της Φιορεντίνα. Αρχικά με τη μορφή δανεισμού και έπειτα με μεταγραφή που ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από μιάμιση σεζόν στους «βιόλα» μετακόμισε στο Βέλγιο για να αγωνιστεί ως δανεικός στην Άντερλεχτ (36 συμμετοχές, 13 γκολ, 7 ασίστ).

Η επιστροφή του στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2022 συνδυάστηκε με δυόμισι «γεμάτες» σεζόν ακόμα με τη φανέλα της Φιορεντίνα. Το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έμπολι. Μετά από έξι χρόνια και 155 συμμετοχές (11 γκολ, 17 ασίστ) στην Φιορεντίνα, ο Αφρικανός επιθετικός μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη.

Από το 2019 και έπειτα ο Κριστιάν Κουαμέ αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού με 34 συμμετοχές και 3 γκολ. Μάλιστα έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Africa Cup of Nations το 2024.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κριστιάν Κουαμέ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Άρη (arisfc.com.gr):

«Είμαι χαρούμενος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου στον Άρη. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Οι άνθρωποι του Άρη με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο και με έκαναν να νιώσω άνετα από την πρώτη στιγμή. Θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα στη νέα μου ομάδα και εύχομαι μαζί με τους φιλάθλους μας να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες στο μέλλον».